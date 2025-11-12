Gençlerbirliği Antalya'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli geçirmek için Antalya'da kampa girdi.

Kulübün açıklamasına göre Antalya'da 5 gün kamp yapacak kırmızı-siyahlılar, 16 Kasım Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'la hazırlık maçı oynadıktan sonra Ankara'ya dönecek ve hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Başkent temsilcisinin kampında altyapıdan 10 oyuncu da bulunuyor.

Rams Başakşehir galibiyetinin ardından 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Oyuncular, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonu çalışan başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maç ve saha kenarında yapılan kuvvet idmanıyla günü tamamladı.