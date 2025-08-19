Gençlerbirliği, Adama Traore'yi Transfer Etti

Gençlerbirliği, Adama Traore'yi Transfer Etti
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarında Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı.Gençlerbirliği, yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen kanat oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Malili oyuncuyla Gençlerbirliği 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel futbol yaşamına Mali'nin KO Bamako Kulübü'nde başlayan Adama Traore sırasıyla TP Mazembe'nin, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Sheriff ve son olarak Ferencvaros takımlarının formasını giydi. Ülkesi Mali Milli Takımı'nda 63 maça çıkan Adama Traore, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan geçen sezon Ferencvaros ile 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu, takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

