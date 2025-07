Gençlerbirliği, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Ankara'da bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde yeni transferler Henry Onyekuru ve Dimitrios Goutas da açıklamalarda bulundu.

"Başka hiçbir kulüple görüşmeden buraya geldim"

Etebo'dan dolayı geçen sezondan beri Gençlerbirliği'nde oynamak istediğini belirten Henry Onyekuru, "Maçlarını izledim. Nasıl oynadıklarını gördüm. Geçen seneyi sakatlıklardan dolayı az oynayarak geçirdim. O yüzden yeni bir kulüpte olmak istiyordum. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıktığını, bir projesinin olduğunu da Etebo'dan öğrendim. Başka hiçbir kulüple görüşmeden buraya geldim. Geçen sene izlediğimde hocanın oynattığı futbol beni çekti. Buraya gelme sebebim gollerime ve asistlerime devam etmek" diye konuştu.

"Umarım 'Onyekuru'dan koşu var' lafını çok duyarız"

İHA muhabirinin, "'Onyekuru'dan koşu var' sözünü sık duyacak mıyız?" sorusuna yanıt veren Onyekuru, "Her takımda rotasyon olur. Sıramın gelmesini bekleyeceğim. Oynamak istiyorum. Umarım 'Onyekuru'dan koşu var' lafını çok duyarız. ve bu da umarım performansıma yansır" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir ortamda başarının geleceğini düşünüyorum"

Sağ ayaklı olduğu için sağ stoperde görev yapmayı tercih ettiğini ancak sol stoperde de sık sık görev aldığını belirten Dimitrios Goutas ise, "Türkiye Ligi'ni Sivasspor'da oynadığım için hep takip ettim. Çok çekişmeli ve mücadeleci bir lig. Çok sıkı çalışıyorum ve her geçen gün çok daha iyi hissediyorum. Ankara güzel bir şehir. Birkaç defa dışarı çıktım. Çok keyif aldım. Umarım burada da mükemmel bir sene geçirebiliriz. Takımda her şey iyi görünüyor. Bir olumsuzluk yok. Umarım başarılı oluruz. Her şey şu ana kadar yolunda görünüyor. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Böyle bir ortamda başarının geleceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA