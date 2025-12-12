Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Kerem İlitangil üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takımda çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Konuk ekip, 10'uncu dakikada Niang ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Kasımpaşa daha üstün oynayan taraf olsa da lacivert-beyazlı ekip girdiği pozisyonlarda sonuç alamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.