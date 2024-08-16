Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji'nin destekleriyle düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda eleme yarışlarıyla başladı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki sporcular, finallere kalmak için cumartesi ve pazar günleri mücadele edecek.
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.
Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona, eleme yarışlarıyla başladı.
Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele ediyor.