Gençler Türkiye Kürek Kupası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Gençler Türkiye Kürek Kupası, Mogan Gölü'nde 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer alacağı organizasyonda 500 sporcu mücadele edecek.

Gençler Türkiye Kürek Kupası, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde 7 Temmuz Cuma günü başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.

Kürek Kupası'na geçen yıl da ev sahipliği yapan başkentte 25-26 Haziran tarihlerinde de Gençler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları düzenlenmişti.