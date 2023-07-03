Üye Girişi
Haberler
Gençler Türkiye Kürek Kupası Ankara'da düzenlenecek

Gençler Türkiye Kürek Kupası Ankara'da düzenlenecek

Spor Haberleri

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Gençler Türkiye Kürek Kupası, Mogan Gölü'nde 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer alacağı organizasyonda 500 sporcu mücadele edecek.

Gençler Türkiye Kürek Kupası, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde 7 Temmuz Cuma günü başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.

Kürek Kupası'na geçen yıl da ev sahipliği yapan başkentte 25-26 Haziran tarihlerinde de Gençler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor

Mogan Gölü Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title