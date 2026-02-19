Haberler

Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Amasya'da başladı

Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Amasya'da başladı
Güncelleme:
Amasya'da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası'na 16 takım ve 256 sporcu katıldı. Trabzon Spor Lisesi, ilk maçında galibiyetle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'ndaki organizasyona 8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 16 takım ve 256 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, şampiyonaya katılan takım ve sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın ilk maçında Trabzon Spor Lisesi, Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi'ni 27-26 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Trabzon Spor Lisesi kaptanı Mustafa Aydın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, geçen yıl final oynadıklarını hatırlattı.

Antrenör Sinan Akçay da bu yıl da final ve şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.

Amasya'da 5 gün sürecek organizasyon sonunda kızlar ve erkeklerde Türkiye şampiyonları belirlenecek.

