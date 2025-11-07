Haberler

Gençler Gücüspor, İki Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı

Gençler Gücüspor, İki Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gençler Gücüspor, transfer döneminde 17 yaşındaki Hüseyin Özbakır ve Adil Enes Burul'u kadrosuna dahil etti. Kulüp yöneticileri, bu genç oyunculara duydukları güveni vurguladı ve oyuncular da takıma katkı sağlama arzularını dile getirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gençler Gücüspor, transfer dönemini iki önemli genç yeteneği kadrosuna katarak değerlendirdi. Kulübün geleceğini parlak gördüğü Hüseyin Özbakır ve Adil Enes Burul, düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferler hakkında bilgi veren Gençler Gücüspor Futbol Şube Sorumlusu Erdem Yüce, genç oyunculara duydukları güveni dile getirerek, "Bugün takımımıza iki genç oyuncuyu kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hüseyin Özbakır ve Adil Enes Burul 17 yaşında ve kulübümüzün geleceği olacağına inandığımız iki oyuncu. Yetenekleri bu konuda bize referans oldu. Kendilerine formamız altında başarılar diliyoruz." diye belirtti.

Gençlerden İddialı Açıklamalar

Transferde kendilerine güvenen Kulüp Başkanı Talip Üstünel ve Erdem Yüce'ye teşekkür eden genç yeteneklerin açıklamaları, kulübün hedeflerini yansıttı. Genç futbolcu Hüseyin Özbakır, "Öncelikle burada olmaktan gerçekten mutluyum. Buraya başarılar kazanmak, takıma katkı sağlamak ve formanın hakkını vermek için geldim. Güvenen herkese teşekkür ederim." dedi

Yeni transfer Adil Enes Burul ise : "Gençler Gücü formasını giymek için çok heyecanlıyım. Elimden gelenin hatta fazlasını yapmak için geldim. Forma için, şampiyon olmak için sonuna kadar savaşacağım. Bize güvenip transferimiz için emek harcayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 396.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.