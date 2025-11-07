Gençler Gücüspor, İki Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gençler Gücüspor, transfer dönemini iki önemli genç yeteneği kadrosuna katarak değerlendirdi. Kulübün geleceğini parlak gördüğü Hüseyin Özbakır ve Adil Enes Burul, düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferler hakkında bilgi veren Gençler Gücüspor Futbol Şube Sorumlusu Erdem Yüce, genç oyunculara duydukları güveni dile getirerek, "Bugün takımımıza iki genç oyuncuyu kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hüseyin Özbakır ve Adil Enes Burul 17 yaşında ve kulübümüzün geleceği olacağına inandığımız iki oyuncu. Yetenekleri bu konuda bize referans oldu. Kendilerine formamız altında başarılar diliyoruz." diye belirtti.

Gençlerden İddialı Açıklamalar

Transferde kendilerine güvenen Kulüp Başkanı Talip Üstünel ve Erdem Yüce'ye teşekkür eden genç yeteneklerin açıklamaları, kulübün hedeflerini yansıttı. Genç futbolcu Hüseyin Özbakır, "Öncelikle burada olmaktan gerçekten mutluyum. Buraya başarılar kazanmak, takıma katkı sağlamak ve formanın hakkını vermek için geldim. Güvenen herkese teşekkür ederim." dedi

Yeni transfer Adil Enes Burul ise : "Gençler Gücü formasını giymek için çok heyecanlıyım. Elimden gelenin hatta fazlasını yapmak için geldim. Forma için, şampiyon olmak için sonuna kadar savaşacağım. Bize güvenip transferimiz için emek harcayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KÜTAHYA