Gençler bocce müsabakalarının kazananları belli oldu

Afyonkarahisar'da Okul Sporları gençler kategorisinde düzenlenen erkek ve kız bocce müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törende başarılı sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

Genç kızlar kategorisinde Şuhut Anadolu Lisesi birinci olurken, Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Genç erkekler kategorisinde ise Şuhut Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olurken, İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı. - AFYONKARAHİSAR

