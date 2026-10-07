Gençler Avrupa ikincisi milli yüzücü, dünya şampiyonasında madalya hedefliyor

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Yüzmede Avrupa ikinciliği ve 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Emre Onuş (18), bu yıl elde ettiği başarıların ardından gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyor.

Emre Onuş, mart ayında Çekya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Temmuz ayında Almanya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda da 200 metre bireysel karışıkta ikinci olan milli sporcu, kariyerinin önemli derecelerinden birini elde etti.

Emre Onuş, ardından katıldığı Akdeniz Oyunları'nda istediği dereceyi elde edemese de uluslararası organizasyonlarda önemli tecrübeler kazandı.

Uluslararası derecelerinin yanı sıra 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç sporcu, gelecek yıl derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

"Bu yıl benim adıma çok güzel geçti"

Milli yüzücü Emre Onuş, AA muhabirine, katıldığı organizasyonlarda başarılı dereceler elde ettiğini söyledi.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını aktaran Emre, "Bu yıl benim adıma çok güzel geçti. Geçen sene hayalini kurduğum şeyi bu sene başardım. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta ikinci oldum. Gençler Avrupa ikincisi olmak benim adıma çok mutluluk verici. Ülkem adına da çok mutluyum." dedi.

Emre Onuş, her şampiyonada kürsüde yer almak için mücadele ettiğini, kazandığı madalyaların kendisini motive ettiğini ifade etti.

Çift antrenman yapıyor

Haftada 6 gün sabah ve akşam antrenmanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Emre, "Geçen yılki hedefim dünya şampiyonasında derece elde etmekti. Şimdi bu hedef doğrultusunda çok güzel çalışacağız. Çalışmalar zorlu ama güzel geçiyor. Çünkü çok büyük organizasyonlara katılıyoruz. Dünya şampiyonasında en büyük hedefim, ülkemi madalyayla taçlandırmak." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'nın da kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Emre Onuş, dünya şampiyonasında madalya kazanarak hem Türkiye'yi hem de kendisini gururlandırmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA