Genç Yüzücü Arel Gültekin, 46 Türkiye Rekoru Kırdı

Genç Yüzücü Arel Gültekin, 46 Türkiye Rekoru Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 15 yaşındaki milli yüzücü Arel Gültekin, kariyerinde 46 Türkiye rekoru elde ederek dikkat çekiyor. Galatasaray Spor Kulübü sporcusu olan Gültekin, Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılmayı ve 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

MERSİN'de 15 yaşındaki milli yüzücü Arel Gültekin kariyerine 46 Türkiye rekoru sığdırdı.

Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Galatasaray Spor Kulübü yüzme sporcusu Arel Gültekin, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Kelebek stilde yarışan Gültekin, Multinations Yıldızlar, Central European, Comen Cup ve EYOF şampiyonu oldu. Yarıştığı kategorilerde rekorları elinde bulunduran Gültekin, kariyeri boyunca 46 Türkiye rekoru kırdı. Gözünü Avrupa Gençler Şampiyonluğuna diken Arel'in en büyük hedefi ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılıp madalya kazanmak. Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Gültekin, hedefleri için yoğun tempoda çalışıyor.

GÜNDE 2 İLE 4 SAAT ARASINDA ANTRENMAN

Yüzme sporuna okuldaki yüzme antrenörünün kendisini keşfetmesiyle başladığını belirten Gültekin, "Yoğun bir antrenman temposu ile çalışıyoruz. Günde 2 ile 4 saat arasında değişen zamanda antrenman yapıyoruz. Şu ana kadar 46 Türkiye rekoru kırdım. Kısa vadede hedefim Avrupa gençler şampiyonu olmak uzun vadede ise tabii ki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak" dedi.

'BAŞARILI GRAFİĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

Rekortmen genç yüzücü Arel'in gelecekte önemli başarılar elde edeceğine inandığını belirten Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil ise "Arel başarılı grafiğini devam ettiriyor. Önünde yaz şampiyonası var. Önümüzdeki sezonla birlikte yıldızlar kategorisinden gençler kategorisine geçiyor. Aynı başarısını orada da gösterecektir. Hedefimiz önce olimpiyat barajını geçirip ardından kürsüye çıkartmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...

Sahte diploma şebekesi, yüzyılın felaketini de fırsata çevirmiş
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

Duyanlar inanamıyor! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece Bafra Ovası'nda yetişiyor! Süheyla Kavunu'nun kilosu 12 TL'den kapış kapış gidiyor

Sadece bu şehrimizde yetişiyor! Kilosu 12 liradan kapış kapış gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.