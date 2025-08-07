Genç Yüzücü Arel Gültekin, 46 Türkiye Rekoru Kırdı

MERSİN'de 15 yaşındaki milli yüzücü Arel Gültekin kariyerine 46 Türkiye rekoru sığdırdı.

Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Galatasaray Spor Kulübü yüzme sporcusu Arel Gültekin, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Kelebek stilde yarışan Gültekin, Multinations Yıldızlar, Central European, Comen Cup ve EYOF şampiyonu oldu. Yarıştığı kategorilerde rekorları elinde bulunduran Gültekin, kariyeri boyunca 46 Türkiye rekoru kırdı. Gözünü Avrupa Gençler Şampiyonluğuna diken Arel'in en büyük hedefi ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılıp madalya kazanmak. Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Gültekin, hedefleri için yoğun tempoda çalışıyor.

GÜNDE 2 İLE 4 SAAT ARASINDA ANTRENMAN

Yüzme sporuna okuldaki yüzme antrenörünün kendisini keşfetmesiyle başladığını belirten Gültekin, "Yoğun bir antrenman temposu ile çalışıyoruz. Günde 2 ile 4 saat arasında değişen zamanda antrenman yapıyoruz. Şu ana kadar 46 Türkiye rekoru kırdım. Kısa vadede hedefim Avrupa gençler şampiyonu olmak uzun vadede ise tabii ki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak" dedi.

'BAŞARILI GRAFİĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

Rekortmen genç yüzücü Arel'in gelecekte önemli başarılar elde edeceğine inandığını belirten Mersin TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil ise "Arel başarılı grafiğini devam ettiriyor. Önünde yaz şampiyonası var. Önümüzdeki sezonla birlikte yıldızlar kategorisinden gençler kategorisine geçiyor. Aynı başarısını orada da gösterecektir. Hedefimiz önce olimpiyat barajını geçirip ardından kürsüye çıkartmak" diye konuştu.