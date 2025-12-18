Haberler

Galatasaray-Başakşehir maçının ardından

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Galatasaray formasını giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefini paylaştı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Arda Ünyay, önemli maçlarda forma giyerek tecrübe kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Arda Ünyay, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında her zaman yüzde 100'ünü vermeye çalıştığını belirten 18 yaşındaki stoper, "Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta forma giyen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Union Saint-Gilloise müsabakasında görev yapan Arda, idol olarak gördüğü oyuncularla ilgili bir soruyu, "Sergio Ramos'u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk'ı 90 dakika boyunca izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Apo abi (Abdülkerim Bardakcı) ve Davinson Sanchez'i söylersem daha iyi olur." şeklinde yanıtladı.

Galatasaray'da önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini vurgulayan genç oyuncu, "İnşallah bu takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız çünkü biz Galatasaray'ız." diye konuştu.

title