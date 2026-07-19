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Adana'da düzenlenen Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası tamamlandı

Adana'da düzenlenen Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası tamamlandı
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Adana'da düzenlenen Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. 65 ilden 622 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı olanlar, Yunanistan'daki Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonunca Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 15 Temmuz'da başlayan şampiyonada 65 ilden 622 sporcu mücadele etti.

Final müsabakalarında başarılı olan sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, AA muhabirine, şampiyonaya katılan sporcuların 3 bin kişi arasından seçildiğini söyledi.

Dereceye girenlerin Yunanistan'da yapılacak Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda yarışacağını dile getiren Atalay, "Türkiye olarak bu sporda dünyaya yön veren bir ülkeyiz. Yunanistan'da da yine ilk 3'te olacağımızdan şüphemiz yok. Bu disiplin ve planlamayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
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