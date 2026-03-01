Haberler

Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak

Genç Milli Erkek Takımı, 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere yarın Çin'de sahaya çıkıyor. Türkiye, şampiyonada Yeni Zelanda, İsrail, Özbekistan, Hong Kong ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Genç Milli Erkek Takımı'nın mücadele edeceği 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Çin'de başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong'da gerçekleştirilecek organizasyon 8 Mart tarihine kadar sürecek.

Türkiye, şampiyonada Yeni Zelanda, İsrail, Özbekistan, Hong Kong ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

11.30 Türkiye-Yeni Zelanda

3 Mart Salı:

08.00 Türkiye-İsrail

5 Mart Perşembe:

11.30 Türkiye-Özbekistan

6 Mart Cuma:

15.30 Hong Kong-Türkiye

8 Mart Pazar:

11.30 Bulgaristan-Türkiye

