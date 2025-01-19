Genç Kadın Epe Milli Takımı Altın Madalya Kazandı
Türkiye'nin Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda finalde Hong Kong'u yenerek altın madalya kazandı. Ayrıca, milli eskrimci Aleyna Ertürk bireyselde de altın madalya elde etti.
Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan Genç Kadın Epe Milli Takımı, finalde Hong Kong'la karşılaştı.
Rakiplerini 45-35 mağlup eden milli takım, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Dün de milli eskrimci Aleyna Ertürk, bireyselde altın madalya elde etmişti.