Yeni sezonda TFF Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 Takımı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Genç horozlarda hedef, iyi bir hazırlık süreci sonrası ligde şampiyon olmak.

- Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Yeni sezonda TFF Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 Takımı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Denizlispor U17 Takımı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 sezonunda U17 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, çalışmalarını Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde Doğan Demirci Sahası'nda sürdürüyor. Genç horozlarda hedef, iyi bir hazırlık süreci sonrası ligde şampiyon olmak. Hazırlık sürecini değerlendiren yeşil-siyahlı takımın teknik sorumlusu Hüseyin Ateş, antrenmanların çok iyi geçtiğine dikkat çekerek, "Yeni sezon hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Geçen seneki U15 ile U16 takımını birleştirerek U17 takımı yaptık. Bu sebeple iyi bir futbolcu kadromuz meydana geldi. Hem çocukların performansından hem de yapılan çalışmalardan gayet memnunuz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor. Hava sıcak o nedenle antrenmanları sabaha çektik" dedi.

"U17 Ligi artık performansa dayalı

U17 liginin zorlu bir lig olduğuna vurgu yapan Ateş, "Gelecek hafta çift antrenmanlara geçeceğiz. İnşallah sakatlık olmadan bu hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirip yeni sezona başlarız. Önümüzdeki hafta artık hazırlık maçlarına da başlayacağız U17 Ligi artık performansa dayalı. Elit B Ligi'nde oynayacağız. Orada şampiyonluk ya da bir üst gruba çıkma ve küme düşme var. Daha çok gelişim ve performansa dayalı olacak. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Göçenoğlu: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"

Azmi ve başarısı ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Yavuz Selim Göçenoğlu ise, "Çok şükür çalışmalar iyi gidiyor. Gelecek sezon daha iyi bir performans sergileyeceğiz. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Takım arkadaşlarımla birlikte zaman ve mekan gözetmeksizin sürekli çalışıyoruz. İdmanlar şampiyonlukta önemli bir etki gösteriyor. Kendimiz daha çok geliştirip, Denizli'yi ve takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.