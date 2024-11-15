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Genç Hentbol Milli Takımı Akdeniz Kupası'na Hazırlanıyor

Genç Hentbol Milli Takımı Akdeniz Kupası'na Hazırlanıyor
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18 yaş altı hentbol milli takımı, Trabzon'daki kampında bilimsel testler ve hazırlık maçları ile Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor. Başantrenör Selim Karaağaçlı, bilimsel verilere dayalı bir gelişim hedeflediklerini vurgulayarak, genç sporcuların düzenli kamplarla destekleneceğini belirtti.

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, bilimsel testler ve müsabaka performansı ölçümleriyle Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor.

Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yılın ilk kampına giren genç milliler, Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Güneysu ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

Genç milli takımın Başantrenörü Selim Karaağaçlı, AA muhabirine, yeni seçilen Hentbol Federasyonu yönetiminin ortaya koyduğu "Yeni yol, yeni hentbol" mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

Federasyonun belirlediği yeni yol haritasında "bilimin ışığında" Türk hentbolunu daha üst noktalara getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaağaçlı, "Türk hentbolunun hedefi her zaman bir üst çıtaya çıkabilmek. Geçen yıl çok değerli bir iş yaptı hentbolcularımız. Çıtayı biz daha da ileriye taşıyabilmek için bilimsel ve oyun performansına bağlı tüm gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar çalışıp en sonunda daha yüksek çıtalara ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Genç oyuncuların gelişimleri için her ay kamp düzenlemeyi planladıklarını anlatan Karaağaçlı, şöyle devam etti:

"Eğitim kurulumuz, teknik kurulumuz ve yeni oluşturulan genel koordinatörlüğümüzle biz her ay kamp düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun için programlama çok önemli. Kamp raporlarımızı ve değerlendirmelerimizi kurulumuza sunduk. Her ay düzenli kamp yapıp oyuncuların hem gelişimlerini hem de müsabaka performanslarını izleyeceğiz. Zaten bu sporcularımızın çoğu Süper Lig ile 1. ve 2. liglerde süre almaya başlayan sporcular. Biz de bu entegrasyonu sağlayarak milli takımımızı, Türk hentbolunu daha üst seviyelere çıkaracağız."

"A klasmana çıkabileceğimizi düşünüyorum"

Takım kaptanı Batu Karabıçak ise yeni hocalarıyla daha sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda mücadele edeceklerini aktaran Batu, "Şu an 20 yaş altı milli takımındaki abilerimiz, Avrupa'da B klasmanda üçüncü olup bir üst lige çıktı. Biz de önce ilk turnuvamız Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda kendimizi zorlayarak, daha iyi sonuçlar elde ederek abilerimizin başarısını devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

A klasmana çıkabileceklerine inandıklarını dile getiren Karabıçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Avrupa şampiyonasında başarı kazanabileceğimizi düşünüyoruz çünkü biz yine B klasmanda oynuyoruz, A klasmana çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yeni başlasak da daha kuvvetlenerek daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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