Dünya devleri çağırdı ama gidemiyor! İşte nedeni

Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki amatör futbolcu Halit Hamza Kök, İspanya ve Portekiz kulüplerinden aldığı deneme antrenmanı davetlerine rağmen vize randevusu alamadığı için Avrupa'da kendini gösterme fırsatını kaçırma endişesi yaşıyor.

Futbola 6 yaşında Eskişehirspor altyapısında başlayan Kök, filiz lisansının çıkarılmasının ardından yaklaşık 6 yıl kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında forma giydi.

Genç futbolcunun sosyal medyada paylaşılan maç görüntülerini izleyen Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Estoril FC yetkilileri, 2024 yılında oyuncuyu izlemek üzere temsilci gönderdi.

Yaklaşık iki ay süren takibin ardından Kök, kulüp tarafından deneme antrenmanlarına davet edildi. Portekiz'e giderek antrenmanlara katılan genç futbolcu, kısa sürede teknik heyetin beğenisini kazansa da oturum ve vize süresinin yetersiz olması nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Bu sezon Eskişehir Süper Amatör Lig ekiplerinden Eskişehir 2017 Gençlergücü Spor'un 18 Yaş Altı takımında forma giyen forvet oyuncusu, attığı yaklaşık 20 golle takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Kök'ün performansı, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden ekiplerinden Real Oviedo ile Portekiz Süper Ligi temsilcisi Rio Ave'nin de dikkatini çekti.

Real Oviedo, genç futbolcuyu 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında deneme antrenmanlarına katılması için resmi davet mektubuyla İspanya'ya çağırdı. Ancak davet mektubuna rağmen Kök ve kulübü, vize başvurusu için henüz randevu alamadı.

"KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER GİBİ KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Halit Hamza Kök, AA muhabirine, Avrupa'da futbol oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İspanya'ya gidebilmek için vize başvurusu yaptığını ancak henüz randevu alamadığını belirten Kök, şöyle konuştu:

"Bu sadece benim değil, benim gibi Avrupa hayali kuran birçok genç futbolcunun yaşadığı bir sorun. Hedefim Avrupa'da kendimi göstermek. Kenan Yıldız olsun Arda Güler olsun, onlar gibi ben de kendi adımı duyurmak istiyorum. İnşallah bir fırsat doğar."

KULÜPTEN DESTEK ÇAĞRISI

Eskişehir 2017 Gençlergücü Spor Teknik Direktörü Mehmet Göcen ise kulübü genç oyuncuları keşfedip üst liglere kazandırma hedefiyle kurduklarını söyledi.

Bugüne kadar birçok futbolcuyu profesyonel takımlara gönderdiklerini belirten Göcen, şunları kaydetti:

"Halit Hamza için yurt dışından üç kulüpten resmi davet aldık. Real Oviedo oyuncumuzu üç aylık deneme için çağırdı ancak henüz vize randevusu bile alamadık. Amatör sporcuların yurt dışındaki denemelere katılabilmesi için vize süreçlerinde kolaylık sağlanmasını istiyoruz."

Takımın kaptanı Ahmet Enes Gümüş de bir sporcunun kariyerini yurt dışında sürdürme fırsatı bulabilmenin önemine değinerek, takım arkadaşı Kök'ün böyle bir teklif almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kök'ün gelecek vadeden bir futbolcu olduğu ifade eden Gümüş, Avrupa'da kendini gösterebilmesi için yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.

Genç futbolcunun takım arkadaşı Berke Göcen de Kök'ün yeteneğiyle takıma değer kattığını ve gidebilmesi halinde Avrupa'da bir kulüpte başarılı olacağına inandığını ifade etti.