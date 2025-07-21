Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı Farklı Geçti

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı Farklı Geçti
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Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde ilk maçına çıkan Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, A Grubu ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı 88-56 mağlup etti.

Milli basketbolcular, ikinci maçıta yarın saat 14.45'te Letonya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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