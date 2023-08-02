Genç Binicilerden Başarılı Performans

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Ligi'nin final yarışlarında genç biniciler başarılı performans sergiledi. Ayşe Eylül Aynacı, Ayşe Zülal Çerman, Duru Deniz Torun ve Eliz Ayşe Arslan dereceye giren sporcular arasında yer aldı.

Ayşe Eylül Aynacı: Seneye sırık engelli yarışlarına katılmayı düşündüğünü

Ayşe Zülal Çerma: Kendi atımla 20 metre hedefim var

Kübra SOYLU-Samet DEMİRCAN/ İSTANBUL, - Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Ligi'nin final yarışları 29-30 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşti. Yarışmada 9-11 yaş grubunda 1'inciliği Ayşe Eylül Aynacı elde erken 2'nci Ayşe Zülal Çerman oldu. 6-8 yaş grubunda ise Duru Deniz Torun 1'incilik, Eliz Ayşe Arslan ise 3'üncülük elde etti.

İleride de binicilik yapmak istediğini söyleyen genç sporcu, "İleride başka bir meslek düşünmüyorum. Büyükler gibi engelli atlamayı düşünüyorum" dedi. Arslan ayrıca, yarışta ikinci olduğunda ise çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.