Genç biniciler şampiyonluklarının ardından DHA'ya konuştular

Ayşe Eylül Aynacı: Seneye sırık engelli yarışlarına katılmayı düşündüğünü

Ayşe Zülal Çerma: Kendi atımla 20 metre hedefim var

Duru Deniz Torun: Uçsuz bucaksız bir yerde koşuyormuş gibi hissetmiştim

Eliz Ayşe Arslan: Büyükler gibi engelli atlamayı düşünüyorum

Kübra SOYLU-Samet DEMİRCAN/ İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Ligi'nin final yarışları 29-30 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşti. Yarışmada 9-11 yaş grubunda 1'inciliği Ayşe Eylül Aynacı elde erken 2'nci Ayşe Zülal Çerman oldu. 6-8 yaş grubunda ise Duru Deniz Torun 1'incilik, Eliz Ayşe Arslan ise 3'üncülük elde etti.

Organizasyona toplamda 6 ayrı kategoride 88 at ve 126 binici katıldı. Bir finalden ve 4 ayaktan oluşan Pony Ligi yarışları Bursa, Kocaeli ve Ankara illerinde yapılırken, sporcular ilk sırayı almak için mücadele ettiler.

Yarışlarda PES2, PES3 ve PES4 seviyelerinde 6-8 yaş kategorisinde Duru Deniz Torun birinci, Ali Hilmi Temel ikinci, Eliz Ayşe Arslan üçüncü oldu.

9-11 yaş kategorisinde ise; birinciliği Ayşe Eylül Aynacı, ikinciliği Ayse Zülal Çerman, üçüncülüğü Beril Mila Evren elde etti.

12-14 yaş kategorisinde İpek Sivri, PES5 ve PES6 kategorisinde Emir Kandemir, PI kategorisinde Hira Dahi Çalış, PII kategorisinde Aura Aksu ile PIII kategorisinde Alihan Karaca birinci olmayı başardılar.

Genç sporcular, at binmeye nasıl başladıklarını, ileri ki hedeflerinin ne olduğunu ve yarış sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"ŞU AN SANKİ HEP BİLİYORMUŞUM GİBİ YAPABİLİYORUM"

At binmeye 7 yaşında başlayan Ayşe Eylül Aynacı, biniciliği ilk olarak filmlerde gördüğünü söyledi. İlk ata bindiğinde ise çok korktuğunu belirten genç sporcu, "Daha sonradan alışmaya başladım. İlk denemede otur kalk yapmak çok zor geliyordu. Ama şu an sanki hep biliyormuşum gibi yapabiliyorum" diye belirtti.

İleride biniciliğin dışında başka bir meslek de yapmak istediğini söyleyen Aynacı, biniciliği de bırakmayacağını ve devam edeceğini belirtti. Ayşe Eylül Aynacı, yarış sonrası duygularını ise şöyle ifade etti:

"Birinci olduğumda çok mutlu olmuştum. İlk yarışımda altıncı olmuştum. Çok üzülmüştüm. Ama ilerledikten bu üzüntünün geçtiğini anladım."

Ayşe Eylül Aynacı, son olarak bir sonraki yıl sırık engelli yarışlarına katılmayı düşündüğünü söyledi.

"KENDİ ATIMLA 20 METRE HEDEFİM VAR"

Ailesiyle çıktığı bir gezintide at binmeyi denediğini ve daha sonradan çok sevdiğini söyleyen Ayşe Zülal Çerma ise, "3 yaşında at binmeye başladım. İlk denememde çok korkmuştum, çok stresliydim. Zor geliyordu. Fakat şu an aşırı rahat at biniyorum, artık korkmuyorum" diye konuştu.

İlerde milli takıma girmeyi hedeflediğini söyleyen genç sporcu, "Engelli atlama yarışmasına katılacağım. Kendi atımla 20 metre hedefim var" dedi.

Geçen sene Türkiye 12'ncisi olduğunu söyleyen Çerma, "O zamanlar çok üzülmüştüm. Fakat bu sene Türkiye 2'ncisi oldum. Yarışa başlamadan önce çok stresliydim. Hocam hiç stresli olmamam gerektiğini ve antrenmandaymışım gibi düşünmemi söyledi. Böylelikle o gün birinci olmuştum" diye konuştu.

"UÇSUZ BUCAKSIZ BİR YERDE KOŞUYORMUŞ GİBİ HİSSETMİŞTİM"

Spora ilk olarak jimnastik ile başladığını söyleyen Duru Deniz Torun da, daha sonra ailesinin at binmeye yönlendirmesi ile biniciliğe başladığını belirtti. İlk at binme deneyimini anlatan Torun, "İlk ata bindiğimde sanki uçsuz bucaksız bir yerde koşuyormuş gibi hissetmiştim" diye konuştu.

Yarışlarda ilk başta umutsuz olduğunu ve kazanamayacağını düşündüğünü söyleyen Duru Deniz Torun, daha sonra oylamalarda kazanınca içini heyecan bastığını ve mutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜKLER GİBİ ENGELLİ ATLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Atlı jimnastik denediğini ve daha sonra serbest binmeye başladığını söyleyen Eliz Ayşe Arslan ise, "İlk ata binmeye başladığımda hiç korkmadım. Ailem binebileceğime güvenmişti. Bundan dolayı ben de kendime güvendim" diye konuştu.

İleride de binicilik yapmak istediğini söyleyen genç sporcu, "İleride başka bir meslek düşünmüyorum. Büyükler gibi engelli atlamayı düşünüyorum" dedi. Arslan ayrıca, yarışta ikinci olduğunda ise çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.