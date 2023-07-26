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Genç basketçinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

Spor Haberleri

Diyarbakır'da bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen basketbolcu Mihrace Yesemin Buğdaycı'ya çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç basketçinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen basketbolcu Mihrace Yesemin Buğdaycı'ya çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isterken, seyir halindeki otomobil sürücüsü M.K., aracıyla çarptı. Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Buğdaycı, hastanedeki yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti.

Buğdaycı'nın cenazesi dün gece yakınları tarafından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Spor

Basketbolcu Diyarbakır Spor Haberler

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