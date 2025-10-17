Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, bir sol stoperin yanı sıra orta sahaya da takviye yapılmasını istedi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Napoli'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa oldu.

"FIRSAT TRANSFERİ" OLARAK BELİRLENDİ

İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Anguissa'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yeni kontrat teklifini reddeden Kamerunlu futbolcu için Galatasaray cephesinde fırsat doğdu. Kulüp kaynakları, oyuncunun transferinin "fırsat transferi" kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

MENAJER DETAYI ELİ GÜÇLENDİRİYOR

Anguissa'nın menajeri, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfred Singo'nun temsilcisi Maxim. Galatasaray Kulübü ile yakın ilişkileri bulunan menajer Maxim'in, bu transferde de aktif rol oynadığı öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFERE ONAY

Teknik direktör Okan Buruk'un, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Anguissa'nın transferine onay verdiği belirtildi. Napoli yönetimi oyuncusuyla sözleşme uzatmak için çaba harcasa da 29 yaşındaki futbolcunun ikna edilemediği bildirildi.

ANGUISSA İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'a gelme fikrine sıcak baktığı belirtilen Kamerunlu yıldızın, İstanbul ve kulüp hakkında detaylı bilgi topladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.