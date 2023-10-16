Gelibolu Karate Kulübü, Kırklareli'ndeki Müsabakadan 28 Madalya İle Döndü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Kulübü'nün genç sporcuları, Kırklareli'nde düzenlenen müsabakadan 28 madalya ile döndü. Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen iller arası karate müsabakalarına hocaları Gülbaşak Korkmaz ile katılan 17 sporcu, kendi branşlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ederek toplam 28 madalya kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Kulübü'nün genç sporcuları, Kırklareli'nde düzenlenen müsabakadan 28 madalya ile döndü.

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen iller arası karate müsabakalarına hocaları Gülbaşak Korkmaz ile katılan 17 sporcu, kendi branşlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ederek toplam 28 madalya kazandı.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalara çeşitli il ve ilçelerden 17 karate spor kulübünün 463 sporcu ile katıldığını söyledi.

Evreşe Belediyesi'nin destekleri ile müsabakalara katılan Gelibolulu 17 sporcunun, 103 ayrı kategoride düzenlenen maçlarda ayrı bir tecrübe kazandığını ifade eden Korkmaz, "Sporcuların Kırklareli'ne gitmesine destek veren Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a, Gelibolu'da sporun gelişmesi için mücadele eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.