Gelenekten Geleceğe: MBL Group ve Türk Ocağı Limasol SK İş birliği

Başarıya Ortak Bir Adım

Teknoloji dünyasının öncü şirketlerinden biri olan MBL Group, Kıbrıs Türk spor camiasının köklü takımlarından Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'ne sponsor olarak destek verme kararı aldı. Bu iş birliği, sporu destekleyerek toplumsal katkı sağlama vizyonunun önemli bir yansıması olarak görülüyor.

Türk Ocağı Limasol SK: Köklü Bir Spor Mirası

1934 yılında kurulan Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, Kıbrıs Türk spor tarihinin en eski ve köklü kulüplerinden biridir. Kulüp, yalnızca spor başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma yaptığı katkılar ve genç yeteneklere verdiği destekle de tanınmaktadır. MBL Group'un sponsorluğu sayesinde, kulübün genel faaliyetlerine destek sağlanarak yeni başarılar elde edilmesi hedefleniyor.

MBL Group'tan Tam Destek

MBL Group, yalnızca teknolojideki başarısıyla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Şirketin CEO'su Metin Liçis, bu sponsorluğun firmanın sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Metin Liçis açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Ocağı Limasol gibi köklü bir spor kulübünü desteklemek, hem sporun birleştirici gücüne olan inancımızı hem de topluma katkı sağlama kararlılığımızı yansıtıyor. Bu iş birliğinin kulübe yeni başarı kapıları açacağına inanıyoruz."

Şirketin kurucusu Bülent Liçis ise şu ifadeleri kullandı:

"MBL Group olarak, yalnızca teknoloji geliştiren bir firma değiliz; aynı zamanda spor, eğitim ve kültür gibi alanlara da katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Türk Ocağı Limasol SK ile yaptığımız bu iş birliği, gelecekte atacağımız benzer adımlar için bir başlangıç noktasıdır."

Spor ve Toplumsal Gelişim İçin Ortaklık

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, bu destekle sporculara daha geniş imkanlar sunmayı ve saha içindeki performansını artırmayı hedefliyor. Altyapıdan üst düzey rekabete kadar kulübün tüm süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu sponsorluk, aynı zamanda genç yeteneklerin gelişimine de olanak tanıyacak.

Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek

MBL Group ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü arasındaki bu iş birliği, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor. Teknoloji ve sporun bir araya geldiği bu tür destekler, hem gençlere ilham kaynağı olmayı hem de toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yazılım geliştirme, fintech çözümleri, siber güvenlik ve mobil uygulama alanlarında global ölçekte hizmetler sunan MBL Group, teknoloji sektöründeki başarısını toplumsal sorumluluk projeleriyle pekiştirmekte kararlı olduğunu belirtiyor. MBL Group'un liderleri Metin Liçis ve Bülent Liçis, firmanın toplumun her alanına katkıda bulunmayı hedefleyen yaklaşımıyla, bu tarz iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini vurguladı.