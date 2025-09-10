Geleneksel Güreşler Uluslararası Arenada: Aşırtmalı Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Yolda

Türk tarihinin en köklü ata sporlarından aşırtmalı aba güreşi ve kısa şalvar güreşi, uluslararası arenaya taşınacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, AA muhabirine, ekim ayında Gaziantep'te Dünya Güreş Birliği iş birliğiyle düzenlenecek Aşırtmalı Aba Güreşi Dünya Şampiyonası'nın geleneksel güreşler için bir milat olacağını söyledi.

2025 yılı federasyon faaliyetleri hakkında bilgi veren Bay, şöyle konuştu:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak düzenlediğimiz ve 7 etaptan oluşan yağlı güreşlerimiz sona erdi. 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu Orhan Okulu oldu. Diğer geleneksel sporlarımızdan aşırtmalı aba güreşinde yerel ve uluslararası müsabakalarımız devam ediyor. Bu yıl ilk defa İstanbul'da Karakucak Güreş Turnuvası'nı düzenledik. Şalvar güreşi, kuşak güreşi ve kapışmalı aba güreşlerinde hem uluslararası hem de mahalli güreşlerimizi yapıyoruz. Federasyon başkanımız İbrahim Türkiş'in öncülüğündeki faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek."

İlk defa geleneksel bir güreş branşının dünya şampiyonası yapılacak

Dünya Güreş Birliği iş birliğinde ilk defa düzenlenecek Aşırtmalı Aba Güreşi Dünya Şampiyonası'nın güreş camiasında milat olacağını vurgulayan Bay, şunları kaydetti:

"Sonbahara girerken görüşmelerini tamamladığımız aşırtmalı aba güreşi branşında, Dünya Güreş Birliği iş birliğiyle dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu, Dünya Güreş Birliği çatısı altında gerçekleştireceğimiz ilk organizasyon olacak. Ekim ayında Gaziantep'te düzenleyeceğimiz organizasyon hem gençlerimiz hem de geleneksel güreşimiz için büyük önem taşıyor. Çünkü güreşçi gençlerimize millilik hakkı doğacak. Dünya ve kıta şampiyonalarını yaptığımız takdirde milli olan gençlerimize de Gençlik ve Spor Bakanlığının ödül yönetmeliğinden faydalanma hakkı doğacak."

Kahramanmaraş'ta da Kısa Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlenecek

Mehmet Emin Bay, aşırtmalı aba güreşinden sonra yine 2025 yılı içerisinde Kahramanmaraş'ta da Kısa Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nı düzenlemek için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, sezonu iki büyük organizasyonla sonlandıracaklarını söyledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak lisanslı güreşçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bay, "Hakem seminerlerimizi, antrenörlük kurslarımızı tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde geleneksel güreşçi lisansına sahip 10 bine yakın gencimiz bulunmakta. Bilindiği üzere her güreş branşının hedef kitlesi var. Geleneksel güreşlerimizin de hedef kitlesi kırsal kesimlerdir. Bu güreşçilerimiz kırsal köylerden çıkmakta. Köy güreşçilerimiz zor ve yoğun mücadele gerektiren bir sporu icra ediyor. Bu güreşçilerimizin tüm imkanlardan faydalanabilmesi için kırsal mahallelerimizde dahi spor kulüpleri açmaya başladık. Spor kulüpleri sayısını her geçen gün artırmak istiyoruz. Geleneksel güreşi yapan gençlerimizi hem motive etmek hem de bir çatı altında toplamak istiyoruz." diye konuştu.