Geleceği merak konusuydu! Jesus''un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Gündeme gelen iddialara göre, Portekizli çalıştırıcı, kariyerine Suudi Arabistan milli takım teknik direktörü olarak devam edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe''ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Suudi Arabistan''dan Ar Riyadiyah''da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

TOPLAMDA 30 MİLYON

Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.