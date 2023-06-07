Geleceği merak konusuydu! Jesus'un yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Gündeme gelen iddialara göre, Portekizli çalıştırıcı, kariyerine Suudi Arabistan milli takım teknik direktörü olarak devam edecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe''ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan''dan Ar Riyadiyah''da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.
68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.