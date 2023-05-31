Geleceği merak konusuydu! Federasyon Başkanı, Messi'yi açık açık davet etti

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Fransız devi PSG'den ayrılması beklenen ve Al Hilal'e transferi ile gündeme gelen Messi'yi Suudi Arabistan'da oynarken görmek istediğini dile getirdi.

Fransız devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen ve muhtemel yeni durakları arasında Suudi-Arabistan takımı Al Hilal de gösterilen Messi için üst düzey bir yöneticiden açıklama geldi.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Messi için Al Hilal iddialarını bilmediğini ancak Arjantinli yıldızı Arabistan'da görmek isteyeceğini söyledi. Başkanın bu ifadeleri yıldız futbolcunun yeni adresinin netleştiği yönünde haberleri de beraberinde getirdi.

"MESSİ'Yİ ARABİSTAN LİGİ'NDE GÖRMEK İSTERİM"

Yıldız futbolcu hakkında konuşan Al-Misehal, "Dürüst olmak gerekirse Al Hilal transferi konusunda hiçbir bilgim yok. Ama ben tabii ki şahsi olarak Messi'yi Suudi Arabistan Ligi'nde görmek isterim. Bu transfer, Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiğimiz büyük sıçramayı tamamlayacaktır" sözlerini sarf etti.

41 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Fransız devi PSG ile bu sezon toplamda 40 maça çıkan Arjantinli yıldızı, söz konusu mücadelelerde 21 gol atıp 20 de asist yaptı.