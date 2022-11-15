Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu. İtalyan kulübü ile Galatasaray, transfer görüşmeleri için masaya oturacak.