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Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu. İtalyan kulübü ile Galatasaray, transfer görüşmeleri için masaya oturacak.

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, İtalya'nın devi Milan'ın radarına girdi. Calciomercato'daki habere göre Milan, devre arasında Galatasaray'a teklif yapacak.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu

FIORENTINA'DAN GELDİ

Torreira, sezon başında 6 milyon euro bedelle Fiorentina'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın 10 milyon euronun aşağısında bir bedeli kabul etme ihtimali düşük.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip olduİtalyan basınındaki haber

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

26 yaşındaki orta saha, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sahne alacak. Orada göstereceği performansla başka takımları da peşine takabilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Galatasaray Ac Milan Spor Haberler

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