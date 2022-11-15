Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu. İtalyan kulübü ile Galatasaray, transfer görüşmeleri için masaya oturacak.
Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, İtalya'nın devi Milan'ın radarına girdi. Calciomercato'daki habere göre Milan, devre arasında Galatasaray'a teklif yapacak.
FIORENTINA'DAN GELDİ
Torreira, sezon başında 6 milyon euro bedelle Fiorentina'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın 10 milyon euronun aşağısında bir bedeli kabul etme ihtimali düşük.
DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK
26 yaşındaki orta saha, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sahne alacak. Orada göstereceği performansla başka takımları da peşine takabilir.