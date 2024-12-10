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Gedson Fernandes: Fenerbahçe Galibiyeti Dönüm Noktası

Gedson Fernandes: Fenerbahçe Galibiyeti Dönüm Noktası
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde elde ettikleri galibiyetin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sezonun iyi başladığını hatırlatan Fernandes, takım olarak hedeflerine odaklandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde elde ettikleri galibiyetin kendileri için bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına katılan 25 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe derbisinin camia ve taraftar için önemini bildiklerini dile getirdi.

Rakipleri karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını anlatan Gedson Fernandes, "Karşılaşmadan önce Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Camia için, taraftar için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Ona göre hazırlandık ve maça odaklandık. Fenerbahçe'ye karşı iyi bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da iyi bir hediye oldu. Şimdi de önümüzdeki en önemli maç olan Bodo/Glimt maçına hazırlanıyoruz, odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktaran Portekizli futbolcu, "Beşiktaş'ın futbolcuları da büyük futbolcular. Biz çalışarak bu düşüşten çıkmasını başarabilecek oyuncularız. Zaten şu an onu yapıyoruz. Bunu dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Galibiyetten sonra biz hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak sahaya odaklandıklarını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Bizim için önemli olan sahada yapılanlar. Dışarıda olanlar farklı işler. Bizim tek düşüncemiz sahada ne yapmak zorunda olduğumuz, maçları kazanmak için nasıl çalışmak zorunda olduğumuz. O yüzden hedeflerimize ilerlemek için sadece sahaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Sezona iyi başladıklarını hatırlatan Gedson Fernandes, şunları kaydetti:

"Takım aslında bu sene iyi bir süreç de geçirdi. Bu iyi periyodu buralara daha çok taşımak isterdik. Fakat bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün ardından biz oyuncu grubu olarak bir araya gelmek zorunda olduğumuzu hissettik. Beraber olduk ve bu şekilde çalışarak o iyi periyoda geri dönmenin sinyallerini verdik. Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansı ilerleyen maçlarda da göstereceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok iyi çalışıyoruz ve o maçta iyi bir reaksiyon da verdik. Böyle devam edecektir."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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