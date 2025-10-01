Haberler

Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi
Rusya Kupası C grubunda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN'yi Gedson Fernades'in 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı.

Rusya Kupası C grubu 4. maçında Pari NN ve Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Nijniy Novgorod Stadyumu'nda oynanan maçı Spartak Moskova, 2-1'lik skorla kazandı.

GEDSON FERNANDES 90+3'TE SAHNEYE ÇIKTI

Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Levi Garcia ve 90+3. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi Pari NN'nin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.

SON 2 MAÇTA ÜÇÜNCÜ GOL

Beşiktaş'tan Rusya'ya transfer olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da son 2 maçta 3 gol attı. Portekizli oyuncu, toplamda 4 gol kaydetti.

3 PUAN SPARTAK MOSKOVA'NIN

Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova, grupta 7 puanla 2. sırada yer aldı. Pari NN ise 3 puanla sonuncu sırada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
