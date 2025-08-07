Gedizli Genç Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Süper Başarılar Elde Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinden Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında keşfedilen genç sporcular, Konya'da düzenlenen Naili Moran Atletizm Yaş Grubu Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Gerçekleşen şampiyonada Gedizli sporcular, atletizm branşında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Özellikle Mert Ali Karaoğlan, üç farklı disiplinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya ulaştı: Mert Ali Karaoğlan Yüksek Atlama: 1.52 m ile Türkiye Şampiyonu, 800 metre: 2.21.04 ile Türkiye Şampiyonu, Uzun Atlama: 5.17 m ile Türkiye Şampiyonu. Aysima Özmen Yüksek Atlama: Türkiye 3.'sü.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ile spora kazandırılan bu genç isimlerin gösterdiği üstün performans, altyapıdan yetişen sporcuların ulusal düzeyde ne denli başarılı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Gedizli sporcuların elde ettiği bu gurur verici sonuçlar, ilçe ve il genelinde büyük sevinçle karşılandı. Sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik eden yetkililer, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - KÜTAHYA