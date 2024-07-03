Gediz'den 4 Kick Boks Sporcusu Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinden Türkiye Şampiyonasına katılacak olan 4 kick boks sporcusu antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da yapılan seçmeler sonrası 5-9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına Kütahya kafilesi ile Gediz'den de 4 sporcu katılıyor. Haftada 4 gün antrenmanlarına Antrenörler Selim Ocak ve Duygu Doğrayan Ocak eşliğinde devam eden sporcular şampiyonluk hedefi ile spor sahalarında çift antrenman ile çalışıyor.

Konuyla ilgili konuşan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin "Velilerimizin desteği ile sporcularımızı Konya'ya götüreceğiz. İmkanlar ölçüsünde sporcu ile katılım sağladığımız turnuvaya ancak 4 sporcu ile gidebiliyoruz. Elimizden gelen her desteği antrenörlerimize ve sporcularımıza vermeye çalışıyoruz. Sporcular çift antrenman çalışıyor. Gediz Kaymakamımız Sayın Hakan Alkan sürekli takipte. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak Halk Eğitim Merkezimizle güzel başarılara imza attık. Devam da edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA