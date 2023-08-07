Gediz'de Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Tamamlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası yapılan final maçları ile tamamlandı.

Gediz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası üçüncülük maçı ve final maçıyla sona erdi.

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin, Şube Müdürü Osman Avcı, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yıldızlar kategorisinde 7 takım, minikler kategorisinde 10 takım mücadele etti. Kıyasıya geçen maçların ardından yıldızlar kategorisinde Erdoğmuş Merkez Camii Yaz Kur'an kursu öğrencileri şampiyon oldu. Minikler kategorisinde ise Gökler Beldesi Merkez Camii Yaz Kur'an kursu öğrencileri şampiyon oldu.

Yıldızlar kategorisinde şampiyon olan takımın kupasını İlçe Müftüsü Sebahattin Turan takdim etti. Minikler kategorisinde şampiyon olan takımın kupasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin takdim etti.

Kupa töreninde konuşma yapan Müftü Turan, "Yaz Kur'an kurslarımıza gelen öğrencilerimizin aldıkları dini eğitimin yanında kültürel ve sportif faaliyetler yapmayı da önemsiyoruz. Çocuklarımızın zihinlerinde Yaz Kur'an kurslarına dair güzel hatıralar bırakması. Cam-kurslarımız arası kaynaşmayı artırması gayesi ile Gençlik Koordinatörlüğümüz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile bu turnuvayı hazırladık. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Muhammet Keskin ve ekibine, Gençlik Koordinatörlüğümüz ekibine, turnuvaya katılan din görevlilerimize ve öğrencilerine teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA