Gedik Piliç, Honduras'ta düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kanatlı sektörünün öncü kuruluşu Gedik Piliç'in 2022 yılından bu yana sponsorluğunu üstlendiği ve CMAS Outdoor Dünya Kupası'nda 65 metre tek nefes paletsiz ip desteksiz dalışıyla altın madalya kazanan Görkem Gedik, Honduras/Roatan adasında gerçekleşecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. CMAS Outdoor Dünya Kupası'nda 65 metre tek nefes paletsiz ip desteksiz dalışıyla altın madalya kazanan, 18 kez Türkiye şampiyonu olan, 7 kez Türkiye rekoru kıran ve 5 farklı uluslararası yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Görkem Gedik, 2022 yılından buyana sponsorluğunu üstlenen Gedik Piliç'in katkılarıyla 21-26 Ağustos 2023 tarihlerinde Honduras/Roatan adasında gerçekleşecek dünya şampiyonasında yarışacak.

Gedik Piliç olarak spora ve Türk sporcularına olan desteklerini sürdürdüklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, "Amacımız, Türk sporunun aydınlık yüzü olan genç arkadaşlarımızla sportif faaliyetleri artırmak ve başarılarını uluslararası düzeye taşımaktır. 2022 yılından beri sponsoru olduğumuz, CMAS Outdoor Dünya Kupası'nda 65 metre tek nefes paletsiz ip desteksiz dalışıyla Altın Madalya kazanan Görkem Gedik ile bu yıl da derinlere dalıyoruz. 21-26 Ağustos 2023 tarihlerinde Honduras/Roatan adasında gerçekleşecek Dünya şampiyonasında sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. 2019 yılında Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'na bağlı Serbest Dalış Milli Takım kadrosuna seçilerek ilk uluslararası yarışmasında 7 dakika 37 saniyelik nefes tutma performansı ile (Static Apnea) Avrupa beşincisi olan Görkem Gedik, 2019 yılından sonra her sene milli takım kadrosuna seçilerek derin dalış ve havuz branşlarında toplamda 18 kez Türkiye şampiyonu olmuş, 7 kez Türkiye rekoru kırmış ve 5 farklı uluslararası yarışmada ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Görkem Gedik'e Dünya Şampiyonasında başarılar diliyor, spora ve sporculara desteklerimizi devam ettirerek, ülkemize ve Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - UŞAK