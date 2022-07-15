Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı - Haberler

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Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray taraftarı sosyal medya platformu Twitter'dan Dursun Özbek'e seslendi. Seçim öncesinde bir görüntüde cüzdanını sallayarak Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran Özbek için, 'Cüzdan boş muydu Dursun Özbek' etiketi başlatıldı.

Galatasaray taraftarı sosyal medyada esti gürledi. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde çok sayıda eksiği olan Galatasaray'da taraftarlar transfer beklediğini belirtti.

DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİLER

Galatasaray taraftarı, yönetimin transferlerde geciktiğini, şu ana kadar sadece 3 futbolcuyu kadroya katan sarı kırmızlı ekibin, çok sayıda transfere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Açılan Dursun Özbek etiketine çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda taraftarın yönetime olan desteğini geri çekeceği söylendi.

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

DURSUN ÖZBEK CÜZDAN SALLAMIŞTI

Seçim öncesinde Galatasaray'ın kalkınmasını sağlayacak hamleyi yapacağını belirten Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara güven vermişti. Çok sayıda taraftar o görüntüyü hatırlatarak Özbek'ten transfer beklediğini söyledi.

Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

BELKİ DE CÜZDANINI DOLDURACAĞINI İMA ETMİŞTİR :=) YANLIŞ ALNAŞTINIZ !

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