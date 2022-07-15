Geciken transferler sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı! Dursun Özbek'i açık açık uyardı
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Galatasaray taraftarı sosyal medya platformu Twitter'dan Dursun Özbek'e seslendi. Seçim öncesinde bir görüntüde cüzdanını sallayarak Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran Özbek için, 'Cüzdan boş muydu Dursun Özbek' etiketi başlatıldı.
Galatasaray taraftarı sosyal medyada esti gürledi. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde çok sayıda eksiği olan Galatasaray'da taraftarlar transfer beklediğini belirtti.
DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİLER
Galatasaray taraftarı, yönetimin transferlerde geciktiğini, şu ana kadar sadece 3 futbolcuyu kadroya katan sarı kırmızlı ekibin, çok sayıda transfere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Açılan Dursun Özbek etiketine çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda taraftarın yönetime olan desteğini geri çekeceği söylendi.
DURSUN ÖZBEK CÜZDAN SALLAMIŞTI
Seçim öncesinde Galatasaray'ın kalkınmasını sağlayacak hamleyi yapacağını belirten Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara güven vermişti. Çok sayıda taraftar o görüntüyü hatırlatarak Özbek'ten transfer beklediğini söyledi.