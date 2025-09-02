Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü kaleci Ederson'u renklerine bağladı. Brezilyalı eldiven 01.15 sularında İstanbul'a indi.

GECE YARISI GELDİ

Sarı lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Ederson, Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak. Ederson, saat 01.15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

BU SEZON OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.