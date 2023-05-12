Gece yarısı atışması! Fenerbahçe'nin '12 Mayıs' paylaşımına Galatasaray'dan jet hızıyla cevap

Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012'de Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırdığı olaylı gecede yaşananlar için "FETÖ saldırısının üstünden 11 yıl geçmesine rağmen hafızalarımız ilk günkü gibi taze. Kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden düşmanca canımıza kast edilmişti. 3 Temmuz 2011 gibi, 4 Nisan 2015 ve 12 Mayıs 2012'yi unutturmayacağız" açıklaması paylaştı. Dakikalar sonra Galatasaray'dan, 'Fener Ağlama' besteli "Bir sezonda iki kere şampiyon olduk" cevabı geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sosyal medyada süren gerilim son sürat devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 12 Mayıs 2012 gününde yaşanan olaylar için "Unutturmayacağız" başlığıyla açıklama yayımladı. Galatasaray'dan dakikalar sonra cevap geldi.

"FETÖ SALDIRISINI UNUTTURMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "UNUTMAYACAĞIZ!Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 11 yıl geçmesine rağmen hafızalarımız ilk günkü gibi taze. 12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden düşmanca canımıza kast edilmişti! Bugün, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin adları belirsiz, nerede oldukları belli iken Bugün, Fenerbahçe "dünyanın en büyük spor kulübü" olarak Milyonlarca taraftarıyla, savunduğu değerleriyle dimdik ayakta; 3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012'yi de unutmayacak ve unutturmayacak!" ifadeleri yer aldı.

"FENER AĞLAMA" BESTESİYLE GALATASARAY'DAN MESAJ: İKİ KERE ŞAMPİYON OLDUK

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yazılı açıklamasının ardından 'Fener Ağlama' bestesinin kullanıldığı şampiyonluk görüntülerini paylaştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TARİHTE BUGÜN | 12 Mayıs 2012

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu"