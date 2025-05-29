Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj
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Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın şampiyonluk kutlamalarında 'The Real One' yazılı dron gösterisi önünde paylaşım yaptı. Bu etkinlik, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun konakladığı otelde gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında İstanbul Boğazı semalarında dronlarla çeşitli mesajlar yazıldı. Bu mesajlardan birinde 'The Real One' yazısına yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu için bir kutlama gecesi düzenleyen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonuna yaptığı paylaşımla damga vurdu.

MOURINHO'NUN OTELİNDE KUTLADILAR

1905 GSYİAD'ın kutlama gecesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun konakladığı otelde yapılırken etkinlik sırasında İstanbul Boğazı semalarında drone'larla çeşitli mesajlar yazıldı.

BOMBA PAYLAŞIMLAR

Bu mesajlardan birinde "Laptop temalı" olarak "The Real One" yazısına yer verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu gösteriye yer verdi ve Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya gönderme yaptı.

Okan Buruk, Kayserispor maçında şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe - Antalyaspor maçında kameralara yaptığı gibi laptop göstermişti. Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptop'u yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak "The Special One" lakaplı Jose Mourinho'ya gönderme yapmıştı.

Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMihrali:

çocuk gibi adamlar. şunların seviyesine bakar mısınız? Daha doğrusu seviyesizliğine.

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Haber YorumlarıNihat:

Fetö artığı bir hocanın başarısı olmadığını kendileri bile biliyor. Külliyenin, TFF nin ve hakemlerin ittirilmesiyle haram bir şampiyonluk daha. Avrupa kupalarında kedi, ligde aslan!!!

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Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

MORİNYOYU ADAM YERİNE KOYMAYIN BEN FB ÇELİYİM AMA MİLLİYETÇİYİM

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