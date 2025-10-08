Gebzespor, Isparta 32 Spor Maçına Hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un lideri Gebzespor, 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında grubun güçlü takımlarından Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Başkan Yardımcısı Mahmut Avcı, tek hedefin 3 puan olduğu, maça 20 bin taraftar beklediklerini söyledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor, ligin ilk 7 haftasında büyük bir başarı gösterdi. 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Gebzespor, liderlik koltuğuna oturdu. 1'inci Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Gebzespor, Pazar günü sahasında saat 16.00'da üst sıralarda mücadele veren Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Gebze ekibi, evinde oynayacağı maça sıkı ve iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 20 bin seyircinin tribünde olmasının beklendiği önemli maçta Gebzespor'un tek hedefi 3 puan ve liderliği devam ettirmek.

BÜYÜKGÖZ'ÜN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Kritik Ispartaspor 32 Spor maçı öncesi açıklamalarda bulunan başkan yardımcısı Mahmut Avcı, özellikle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün maddi ve manevi anlamda kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getirdi. Avcı, " Gebzespor'un yeniden ayağa kalkışında, Başkan Büyükgöz'ün emeği, desteği ve liderliği hissediliyor. Takımın en zor dönemlerinde bile kapısını sonuna kadar açık tutması çok önemliydi. Kulübü hiç yalnız bırakmıyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

20 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Mahmut Avcı, 'Takımın itici gücü' olarak nitelendirdiği taraftara da ayrı bir parantez açtı. Taraftarın, deplasmanda bile kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Mahmut Avcı, "Tribünlerdeki güzel atmosfer, yıllardır özlenen Gebzespor ruhunu yeniden canlandırdı. Taraftar artık sadece izleyen değil aynı zamanda takımın itici gücü. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Deplasman maçlarında bile bu desteği net bir şekilde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avcı, pazar günkü maça 20 bin taraftar beklediklerini sözlerine ekledi.