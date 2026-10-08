Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı

Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Ankara'da Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Gebze, 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup ilk maçında Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Gebze Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor karşı karşıya geldi.
Gebze Belediyespor, rakibini 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.
Kaynak: AA