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Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Ankara'da Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Gebze, 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup ilk maçında Gebze Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Gebze Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor karşı karşıya geldi.

Gebze Belediyespor, rakibini 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

Kaynak: AA
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