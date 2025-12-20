Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u setlerde 25-14, 25-22 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Metin Durmuş, Semih Çelik, Taner Kabakçı, Kaan Atmaca)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Butko, Metin Toy)
Setler : 25-14, 25-22, 25-18
Süre: 84 dakika (22, 32, 30)
