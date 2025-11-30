Gazişehir Gaziantep, Karabük Demir Kartalspor'u Mağlup Etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gazişehir Gaziantep, Karabük Demir Kartalspor'u 67-54 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda geride kalan Gazişehir, ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansla maçı kazanmayı başardı.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 32-28 geride giren konuk ekip, ikinci yarıda öne geçerek müsabakayı 67-54 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor