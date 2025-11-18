Haberler

Gaziosmanpaşaspor'da Antrenör Aykut Özden ile Yollar Ayrıldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor, ligin 9. haftasında Talas Anayurtspor'a 5-1 mağlup olmasının ardından antrenörü Aykut Özden ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Kulüp, Özden'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşa spor'da antrenör Aykut Özden ile yollar ayrıldı.

Ligin 9. haftasında Talas Anayurt spor'a 5-1 mağlup olan Gaziosmanpaşa spor'da maçın ardından yapılan toplantı sonrası genç antrenör Aykut Özden ile karşılıklı anlaşarak yollar ayırdı. Geride kalan 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan mavi-lacivertliler, 7 puan topladı. 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Gaziosmanpaşa spor'un kalan haftalarda işi oldukça zorlaşıyor.

Gaziosmanpaşa spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yaklaşık 5 sezondur birlikte çalışmış olduğumuz Aykut Özden hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sevgili hocamız kulübümüzde geçirdiğiniz her an, sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda bir miras bıraktınız. Bize sadece taktik değil, aynı zamanda mücadele ruhunu ve inancı öğrettiniz. Emekleriniz asla unutulmayacak. Bundan sonraki hayatınızda mutluluk, sağlık ve başarı sizinle olsun. "Sizinle çalışmak büyük bir onurdu. Takımımızın gelişiminde gösterdiğiniz sabır ve azim için size minnettarız. Ayrılığınız bizi üzse de gelecekteki projelerinizde zirveye ulaşacağınıza eminiz. Yolunuz açık olsun, her şey için çok teşekkürler büyük insan, şampiyon hoca" denildi. - KAYSERİ

