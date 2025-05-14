Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi dostluk mesajları ile bir araya geldi. Maç saatine yaklaşırken stadyuma akın eden taraftarlar, tezahüratlar ve iddialı açıklamalarla takımlarına destek verdiler.

- Gaziantep Stadyumu'nda kupa coşkusu başladı

Taraftarlar stada akın etmeye başladı, dostluk mesajları dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları stada gelmeye başladı. Taraftarların iddialı açıklamaları ve dostluk mesajları dikkat çekti.

63. Ziraat Türkiye Kupası, Gaziantep'te sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Maça saatler kala iki takımın taraftarları stada gelmeye başladı. Stat çevresinde bulunan etkinlik alanlarında vakit geçiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlar ve sloganlarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarlar ise iddialı açıklamalarda bulunarak kupayı kazanacaklarını söyledi. Taraftarların bazılarının dostluk mesajları ise dikkat çekti.

"Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz"

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, "Maça Trabzon'dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray'ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray ve Trabzonsporlu aileden dostluk mesajı

Maça Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocukları ile gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, "Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3'e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır" derken, Trabzonspor taraftarı eşi Sedanur Korkmaz ise, "Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzünü bordo-maviye boyayan Galatasaray taraftarı Zeynep Kaya da, "Kalbim Galatasaray kazansın diyor ama Trabzon'u da seviyorum. O yüzden Trabzonspor da kazanırsa sevinirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.