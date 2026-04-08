Gaziantep'te 'Okul Sporları Tırmanış Yarışması' yapıldı

Gaziantep'te 18 okuldan 120 genç sporcunun katıldığı Okul Sporları Tırmanış Yarışması, heyecan dolu anlara sahne oldu. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, izleyicilerin coşkusu eşliğinde zirveye ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

120 sporcu, 5 farklı kategori

8-14 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı yarışmalar Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler-A ve Gençler-B olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Salonu dolduran izleyicilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde tırmanan sporcular, hem fiziksel güçlerini hem de stratejik zekalarını konuşturdu. Organizasyonun kusursuz ilerlemesi için profesyonel bir ekip görev aldı. Yarışma Jüri Başkanı İrem Selen Kafalı, Başhakem Barış Adıgüzel, Rota Hakemleri Abdulbaki Kiraz ve Muhammet Furkan Hartavi koordinesinde yönetildi. Sporcuların rotalarını Enes Koç hazırlarken, güvenlikten sorumlu emniyetçiler olarak Atakan Şahin ve Arda Özver görev yaptı.

Kupalar sahiplerini buldu

Gün boyu süren heyecanlı rekabetin ardından dereceye giren sporcular, kupalarını büyük bir coşkuyla teslim aldı. Sporcuların mutluluğu ve ailelerin gururu törenin en dikkat çekici anları oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
