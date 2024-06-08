Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) işbirliğinde 6 ilden 85 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen "360 Master Planı" projesi kapsamında, Gazikent Spor Salonu'nda düzenlenen hentbol festivalinde, 8-9 yaş arasındaki çocuklar, spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

Etkinliklerde görev alan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hentbol antrenörlerinden Murat Dur, "Projenin amacı 2025-2016 doğumlu çocukların fiziksel aktivitelerle, yarışmalarla gelişimlerini sağlamak. Festival Türkiye'nin değişik şehirlerinde düzenleniyor. Buraya Gaziantep, Batman, Şırnak, Elazığ, Malatya, Mardin'den sporcular katıldı." diye konuştu.

Çocukların kentteki turistik yerleri de gezdiğini kaydeden Dur, projeye Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesinin destek verdiğini kaydetti.