Gaziantep'te hobi olarak biniciliğe başlayan doktor lisanslı sporcu oldu

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Gaziantep'te yaşayan doktor Muhammet Emin Doğan, 11 yıl önce hobi olarak başladığı binicilikte lisanslı sporcu olarak yarışlara katılıyor.

Gaziantep'te yaşayan doktor Muhammet Emin Doğan, 11 yıl önce hobi olarak başladığı binicilikte lisanslı sporcu olarak yarışlara katılıyor.

Şehitkamil ilçesindeki 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde Acil Servis hekimi olarak görev yapan 34 yaşındaki Doğan, çocukluğunda çeşitli spor dallarına ilgi duymaya başladı.

Ailesinin de desteğiyle güreş, boks, kaya tırmanışı, snowboard, kayak, sörf, bisiklet ve binicilikle ilgilenen Doğan, 2014'ten beri yaptığı binicilikte lisanslı sporcu oldu.

Doğan, yaklaşık 7 yıldır Türkiye genelinde düzenlenen birçok yarışa katılarak çeşitli dereceler elde etti.

Mental sağlık için spor önerisi

Muhammet Emin Doğan, AA muhabirine, yoğun çalışma hayatı olduğunu, günün yorgunluğunu spor ve sanat sayesinde attığını anlattı.

6 yaşında tekvandoya başladığını, 12 yaşında güreşte müsabakalara katıldığını, daha sonra bisiklet ve çeşitli sporlarla tanıştığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Sporun hem mesleğime hem de tüm hayatıma katkısı oluyor. Ailemin bu konudaki yönlendirmesi üzerimde oldukça etkili oldu. Yaptığım sporlarda her zaman destek oldular. Spor, kariyer, akademik başarı… Hepsi birlikte yürütülebilecek ve birbirini olumlu etkileyecek şeyler. Bence olması gereken şey bu. Her insanın sağlıklı yaşayabilmesi ve mental sağlığı için böyle uğraşlar içinde olması gerekiyor."

Çeşitli yarışlarda derece aldı

Biniciliğe ilgisinin hayvan sevgisinden geldiğini ve zaman içerisinde lisanslı sporcu olduğunu anlatan Doğan, Adana, Gaziantep, Antalya ve Ankara'da düzenlenen çeşitli engel atlama yarışlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettiğini ifade etti.

Doğan, tüm insanların hayatında hayvanların olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Benim 2 atım, 3 kedim var. Hayvanlarla uğraşmak çok güzel bir şey, insana sabrı öğretiyor. Saatlerce atla uğraşıyorsun, tımarını yapıyorsun, seni sakinleştiriyor. Hayatın koşturmacasından, acil servisteki ortamdan uzaklaştırıyor. Dinlenme noktası oluyor ve hayatıma güzel renk katıyor."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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