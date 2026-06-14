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Gaziantep'te Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası Başladı

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Gaziantep'te 51 ilden 76 takımın katılımıyla Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı. Açılışta konuşan federasyon başkanı ve belediye başkanı, kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'te, 51 ilden 76 halk oyunları takımının mücadele edeceği Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceğinin olamayacağını ifade eden Güler, "Kültürüne sahip çıkmak için emek veren insanlardan biriyim. Katkılarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kültürel değerlere, sanata ve spora önem verdiklerini ifade etti.

Halk oyunlarının tarihin ve kültürün en güzel yansımalarından biri olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, organizasyonun kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

Toplam 4 kategoride 51 ilden 76 halk oyunları takımının mücadele edeceği şampiyona, iki gün sürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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