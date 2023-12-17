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Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu Tamamlandı

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Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nda bin 300 sporcu yarıştı. Ersin Tekal ve Bahar Atalay birincilikleri elde etti.

Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu sona erdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda bin 300 sporcu 21 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaş katıldı.

Yarı maratonda genel klasmanda erkeklerde birinciliği Ersin Tekal, ikinciliği Ramazan Özdemir ve üçüncülüğü Hüseyin Can, kadınlar genel klasmanında birinciliği Bahar Atalay, ikinciliği Senem Eser, üçüncülüğü ise Dilek Öztürk elde etti.

Yarı maratonda genel klasmanda kadın ve erkeklerde birincilere 18'er bin, ikincilere 16'şar bin ve üçüncülere ise 14'er bin lira para ödülü verildi.

Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarı maratonda koşmanın kolay olmadığını söyledi.

Koşunun azim ve kararlılık gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız koşu çok önemli. Pazar sabahı herkes uyurken aşkla koşan katılımcılarla övünüyoruz. Gençliğimiz emin ellerde, sizlere güveniyoruz. Bir taraftan profesyonel sporcular koşuyor, diğer taraftan ise genç sporcular büyüklerine özeniyor."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise atletizmin Türkiye'de geliştiğini, kurum ve kuruluşların önemli desteği bulunduğu belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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